crowned_cake

Необходимо нарисовать дизайн лендинга для услуг арбориста ( удаление/корчевание пней и аренда оборудования). Макет будущего лендинга сделан в мокапсе и отдельно весь текст для него в ворде. Ищу ответственного исполнителя со вкусом, не столь важен Ваш опыт, ...
- Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сверстать лендинг для услуг арбориста. ( вырубка/корчевание пней ) Ищу ответственного и исполнительного фрилансера, который сможет выполнить работу качественно и очень быстро ( за 1-2 дня ), так как сроки горят! Обязательно кроссбраузерно, лендинг должен быть ...HTML-верстка42 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо сверстать лендинг для рекламного агенства. Ищем ответственного и исполнительного фрилансера, который сможет воплотить нашу идею в жизнь Более детально обсудим с кандидатами. Обязательно кроссбраузерно, лендинг должен быть адаптирован под стандартные устройства ( ноутбук, планшет, телефон ). Скорость загрузки ...HTML-верстка31 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн лендинга для рекламного агенства. Мы творческая команда, поэтому ищем креативного, ответственного и влюбленного в свое дело фрилансера :) Более детально обсудим с кандидатами. Работа должна быть в формате PSD. При отписке на проект, прикрепляйте, пожалуйста, примеры ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт5 лет назад