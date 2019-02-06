crowned_cake

Ася crowned_cake

 
27 летПольша/Варшава
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Нарисовать дизайн лендинга

    Необходимо нарисовать дизайн лендинга для услуг арбориста ( удаление/корчевание пней и аренда оборудования). Макет будущего лендинга сделан в мокапсе и отдельно весь текст для него в ворде. Ищу ответственного исполнителя со вкусом, не столь важен Ваш опыт, ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать лендинг

    Необходимо сверстать лендинг  для услуг арбориста. ( вырубка/корчевание пней )  Ищу ответственного и исполнительного фрилансера, который сможет выполнить работу качественно и очень быстро ( за 1-2 дня ), так как сроки горят!   Обязательно кроссбраузерно, лендинг должен быть ...

    HTML-верстка42 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать лендинг

    Необходимо сверстать лендинг  для рекламного агенства. Ищем ответственного и исполнительного фрилансера, который сможет воплотить нашу идею в жизнь   Более детально обсудим с кандидатами.  Обязательно кроссбраузерно, лендинг должен быть адаптирован под стандартные устройства ( ноутбук, планшет, телефон ). Скорость загрузки ...

    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать дизайн лендинга

    Необходимо нарисовать дизайн лендинга для рекламного агенства.  Мы творческая команда, поэтому ищем креативного, ответственного и влюбленного в свое дело фрилансера :) Более детально обсудим с кандидатами. Работа должна быть в формате PSD. При отписке на проект, прикрепляйте, пожалуйста, примеры ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад