crowned_cake

Необходимо нарисовать дизайн лендинга для рекламного агенства. Мы творческая команда, поэтому ищем креативного, ответственного и влюбленного в свое дело фрилансера :) Более детально обсудим с кандидатами. Работа должна быть в формате PSD. При отписке на проект, прикрепляйте, пожалуйста, примеры ...