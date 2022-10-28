Объединяю полезное с красивым 💡

✨ Графический дизайн

Разработка айдентики/брендинга в соц. сетях

Создание цепляющих превью для видео

Ретушь фото

Оформление аккаунтов в соц. сетях (иконки, посты, сторис и т. д.)

Разработка лого

Создание продающих рекламных креативов (статика/видео)

💥 Веб-дизайн

Лэндинги

Многостраничные сайты

Мобильные приложения

✌ Обо мне

Привет! В сфере дизайна уже более 5 лет, 3 года из них работал в SMM-агентстве как графический дизайнер с функциями веб-дизайнера. Также занимаюсь видеомонтажом около 2 лет



Инструменты: Figma, Photoshop, Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro



💬 Связь

Телеграм: https://t.me/Dick_Lovejoy

На связи: 09:00 - 20:00 по мск

В выходные отвечаю по возможности