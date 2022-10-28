d1cklovejoy

Илья d1cklovejoy

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Объединяю полезное с красивым &#128161

&#10024 Графический дизайн

  • Разработка айдентики/брендинга в соц. сетях

  • Создание цепляющих превью для видео

  • Ретушь фото

  • Оформление аккаунтов в соц. сетях (иконки, посты, сторис и т. д.)

  • Разработка лого

  • Создание продающих рекламных креативов (статика/видео)

&#128165 Веб-дизайн

  • Лэндинги

  • Многостраничные сайты

  • Мобильные приложения

&#9996 Обо мне

Привет! В сфере дизайна уже более 5 лет, 3 года из них работал в SMM-агентстве как графический дизайнер с функциями веб-дизайнера. Также занимаюсь видеомонтажом около 2 лет

Инструменты: Figma, Photoshop, Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro

&#128172 Связь
Телеграм: https://t.me/Dick_Lovejoy
На связи: 09:00 - 20:00 по мск
В выходные отвечаю по возможности

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Отзывы заказчиков

guest_16579593201423
3 года в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
2 года назад
Дизай ВК группы
Четкий парень! Сразу нашли общий вайб. Качество работы пушка!
Спасибо за интересный заказ, было приятно иметь дело. Своевременная оплата без ожиданий.
Ответный отзыв
guest_16675529842885
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Логотип магазина
Оперативно сделал свою работу!Я как заказчик, остался очень доволен!
Приятно было работать, коммуникация на высшем уровне, оплата в срок!
Ответный отзыв
alexbelkevich
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Дизайн для YouTube канала
Figma
Очень качественная работа, моментальные правки (к слову, их было минимальное количество). Получилось все так, как и проговорили) Обязательно обращусь еще в ближайшее время)
Очень хороший и приятный заказчик! Понятное ТЗ. Постоянная коммуникация и отправка файлов, информации при необходимости. Своевременная оплата без ожиданий.
Ответный отзыв