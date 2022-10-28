Объединяю полезное с красивым 💡
✨ Графический дизайн
Разработка айдентики/брендинга в соц. сетях
Создание цепляющих превью для видео
Ретушь фото
Оформление аккаунтов в соц. сетях (иконки, посты, сторис и т. д.)
Разработка лого
Создание продающих рекламных креативов (статика/видео)
💥 Веб-дизайн
Лэндинги
Многостраничные сайты
Мобильные приложения
✌ Обо мне
Привет! В сфере дизайна уже более 5 лет, 3 года из них работал в SMM-агентстве как графический дизайнер с функциями веб-дизайнера. Также занимаюсь видеомонтажом около 2 лет
Инструменты: Figma, Photoshop, Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro
💬 Связь
Телеграм: https://t.me/Dick_Lovejoy
На связи: 09:00 - 20:00 по мск
В выходные отвечаю по возможности
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Редизайн сайта рекламного агентства bif.by17 просмотров
- Редизайн сайта для IT-academy19 просмотров
- Веб-дизайн для сайта по психологии (b2b)19 просмотров
- Редизайн сайта завода по производству керамзита20 просмотров
- Дизайн страницы сайта по прототипу19 просмотров
- Редизайн 2-х блоков сайта салона красоты12 просмотров
- Дизайн страницы для нового направления9 просмотров
- Креативы для велосипедных шин в Европе16 просмотров
- Превью для роликов по Resident evil 45 просмотров
- Баннеры WildBerries для комплекта "Антидождь"9 просмотров
- Превью для роликов в Youtube #117 просмотров
- Креативы для соц сетей (IT)21 просмотр
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
2 года назад
Четкий парень! Сразу нашли общий вайб. Качество работы пушка!
Ответный отзыв
Спасибо за интересный заказ, было приятно иметь дело. Своевременная оплата без ожиданий.
$5
10 баллов
3 года назад
Оперативно сделал свою работу!Я как заказчик, остался очень доволен!
Ответный отзыв
Приятно было работать, коммуникация на высшем уровне, оплата в срок!
$10
10 баллов
3 года назад
Figma
Очень качественная работа, моментальные правки (к слову, их было минимальное количество). Получилось все так, как и проговорили) Обязательно обращусь еще в ближайшее время)
Ответный отзыв
Очень хороший и приятный заказчик! Понятное ТЗ. Постоянная коммуникация и отправка файлов, информации при необходимости. Своевременная оплата без ожиданий.