daffl

Иван Дробышев daffl

 
31 годРоссия/Калининград
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
mvesov
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
год назад
$83
10 баллов
6 лет назад
Разработка логотипа для весовой компании
Оперативно, креативный подход. Спасибо за работу.
С Алёной было приятно поработать! Задача была поставлена четко а деньги уплачены вовремя. Что может быть лучше? : )
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