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Отзывы заказчиков
$83
10 баллов
6 лет назад
Оперативно, креативный подход. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
С Алёной было приятно поработать! Задача была поставлена четко а деньги уплачены вовремя. Что может быть лучше? : )