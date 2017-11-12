Необходимо написать отзыв на сервисах Яндекса. Для получения текста отзыва пишите в сообщениях. Просьба откликаться фрилансерам только из России. Спасибо за понимание)
- $1Копирайтинг70 заявокЗакрытгод назад
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Необходимо написать отзыв на сервисах Яндекса. Для получения текста отзыва пишите в сообщениях. Просьба откликаться фрилансерам только из России. Спасибо за понимание)Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт2 года назад
- $1
Нужно написать отзыв о компанииКопирайтинг49 заявокЗакрыт2 года назад
- $1
Необходимо написать отзыв на сервисе Я. маркет. Для получения текста отзыва пишите в сообщениях. Просьба откликаться фрилансерам только из России. Спасибо за понимание)Копирайтинг60 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно создать дизайн 4 постера 79х59 см (высотахширина) для компании Мир Весов сайт: www.mirvesov.ru Все 4 постера должны быть в едином стиле, который должен соответствовать фирменному стилю. Они будут располагаться на кирпичной стене при входе в ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
- $40
Нужно отрисовать 3D логотип из существующего.3D-графика12 заявокЗакрыт4 года назад
- $1
Необходимо написать отзыв на сервисе Я. маркет. Для получения текста отзыва пишите в сообщениях. Просьба откликаться фрилансерам только из России. Спасибо за понимание)Копирайтинг207 заявокЗакрыт6 лет назад
- $16
Необходимо адаптировать макет, сделанный в PSD в Corel с соблюдением четкого размера. Макет для оклейки автомобиля. В случае заинтересованности - пишите сообщение, расскажем все подробности. Ссылки на макет и описание - тоже при личной переписке.Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $52
Необходимо разработать макет для брендирования автомобиля Ford Transit VAN 310 MWB Base для компании, занимающейся реализацией весового оборудования. Тип брендирования: оклейка бортов, задней части кузова и дверей. Общие пожелания: Сохранение единого фирменного стиля. Классическое, но яркое ...Наружная реклама6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1
Необходимо написать положительный отзыв на портале Яндекс Маркет.Копирайтинг16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $83
Необходимо разработать логотип для весовой компании. 1. Название: Московская весовая мануфактура (MBM) можно разработать совместное начертание: полное написание и сокращенное. 2. Пожелания к дизайну: должна прослеживаться отсылка к старинному производственному предприятию с благонадежной историей. То есть логотип ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $44
Необходимо разработать дизайн брендирования машины для компании, занимающейся продажей, ремонтом и обслуживанием всех видов весов. Фото и размеры автомобиля есть в приложенных файлах, файлы тут: https://yadi.sk/d/A0w8Y5g4kvu2Q Тип брендирования: оклейка бортов, задней части кузова идверей.Общие пожелания: Сохранение единого ...Наружная реклама2 заявкиЗакрыт8 лет назад