mvesov

Алена Калинина mvesov

 
34 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$52
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

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    $1

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    Копирайтинг70 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Разработать дизайн на четыре постера-плаката

    Нужно создать дизайн 4 постера 79х59 см (высотахширина) для компании Мир Весов сайт: www.mirvesov.ru Все 4 постера должны быть в едином стиле, который должен соответствовать фирменному стилю. Они будут располагаться на кирпичной стене при входе в ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Адаптация макета в Corel

    $16

    Необходимо адаптировать макет, сделанный в PSD в Corel с соблюдением четкого размера. Макет для оклейки автомобиля. В случае заинтересованности - пишите сообщение, расскажем все подробности. Ссылки на макет и описание - тоже при личной переписке.

    Верстка полиграфии11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание макета для брендирования автомобиля Ford Transit Van

    $52

    Необходимо разработать макет для брендирования автомобиля Ford Transit VAN 310 MWB Base для компании, занимающейся реализацией весового оборудования. Тип брендирования: оклейка бортов, задней части кузова и дверей. Общие пожелания: Сохранение единого фирменного стиля. Классическое, но яркое ...

    Наружная реклама6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка логотипа для весовой компании

    $83

    Необходимо разработать логотип для весовой компании. 1. Название: Московская весовая мануфактура (MBM) можно разработать совместное начертание: полное написание и сокращенное. 2. Пожелания к дизайну: должна прослеживаться отсылка к старинному производственному предприятию с благонадежной историей. То есть логотип ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка дизайна брендирования машины Fiat

    $44

    Необходимо разработать дизайн брендирования машины для компании, занимающейся продажей, ремонтом и обслуживанием всех видов весов. Фото и размеры автомобиля есть в приложенных файлах, файлы тут: https://yadi.sk/d/A0w8Y5g4kvu2Q Тип брендирования: оклейка бортов, задней части кузова идверей.Общие пожелания: Сохранение единого ...

    Наружная реклама2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
tomnik
60 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
$52
10 баллов
3 года назад
Разработать дизайн на четыре постера-плаката
потрясный заказчик такой тихий и правильный ))) спасибо за сотрудничество
Быстро качественно и с душой!
Ответный отзыв
daffl
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$83
10 баллов
6 лет назад
Разработка логотипа для весовой компании
С Алёной было приятно поработать! Задача была поставлена четко а деньги уплачены вовремя. Что может быть лучше? : )
Оперативно, креативный подход. Спасибо за работу.
Ответный отзыв