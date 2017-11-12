Нужно создать дизайн 4 постера 79х59 см (высотахширина) для компании Мир Весов сайт: www.mirvesov.ru Все 4 постера должны быть в едином стиле, который должен соответствовать фирменному стилю. Они будут располагаться на кирпичной стене при входе в ...