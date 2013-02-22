Нужно смонтажить запись видео интернет-банка (альфа, сбер, втб, можно любой) Что имеется ввиду: нужно сделать запись видео экрана (браузера) интернет-банка Начало с главной страницы, то есть показать вход в инет-банк, ...
- $30Видеомонтаж1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Есть готовый PSD-файл (скрин главной страницы) http://s2.ipicture.ru/uploads/20130824/YWY41EZG.jpg Нужно сделать верстку (натянуть) на сайте, как главной страницы, так и других разделов + кабинет юзера. Чтобы цветовая гамма в других разделах была ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $37
Есть готовый PSD-файл (скрин главной страницы) http://s1.ipicture.ru/uploads/20130823/TPPbhM7K.jpg Нужно сделать верстку (натянуть) на сайте, как главной страницы, так и других разделов + кабинет юзера. Чтобы цветовая гамма в других разделах была ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Стоит на моем хосте такой же скрипт hyip.adminstation.ru Нужно сделать шапку сайта и сделать другой цвет. Тема - инвестиции в покер. Можно сделать дизайн полностью. Обязательно нужно ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Здравствуйте уважаемые программисты. Просьба, откликаться тех, кто в этом понимает. Будет хорошо, если у Вас уже есть готовый продукт, который можно будет подредактировать под меня. Нужно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Здравствуйте! Нужно создать (нарисовать) оригинальный дизайн спортивной тематики. Сайт о доверительном управление (инвестиции) ставки на спорт в букмекерской конторе. Дизайн будет на скрипте http://standart.mark-quality.com/ru/ ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад