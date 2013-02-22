dagbet

Костя dagbet

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Монтаж (видео экрана) интернет-банка

    $30

    Нужно смонтажить запись видео интернет-банка (альфа, сбер, втб, можно любой) Что имеется ввиду: нужно сделать запись видео экрана (браузера) интернет-банка Начало с главной страницы, то есть показать вход в инет-банк, ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Натянуть на CMS PSD-файл (сверстать)

    $40

    Есть готовый PSD-файл (скрин главной страницы) http://s2.ipicture.ru/uploads/20130824/YWY41EZG.jpg Нужно сделать верстку (натянуть) на сайте, как главной страницы, так и других разделов + кабинет юзера. Чтобы цветовая гамма в других разделах была ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать, натянуть на CMS PSD-файл

    $37

    Есть готовый PSD-файл (скрин главной страницы) http://s1.ipicture.ru/uploads/20130823/TPPbhM7K.jpg Нужно сделать верстку (натянуть) на сайте, как главной страницы, так и других разделов + кабинет юзера. Чтобы цветовая гамма в других разделах была ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт инвестиционного проекта

    $100

    Здравствуйте уважаемые программисты. Просьба, откликаться тех, кто в этом понимает. Будет хорошо, если у Вас уже есть готовый продукт, который можно будет подредактировать под меня. Нужно ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта спортивной тематики

    $100

    Здравствуйте! Нужно создать (нарисовать) оригинальный дизайн спортивной тематики. Сайт о доверительном управление (инвестиции) ставки на спорт в букмекерской конторе. Дизайн будет на скрипте http://standart.mark-quality.com/ru/ ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

vickyvv21
Виктория 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Натянуть на CMS PSD-файл (сверстать)
Всё отлично! Четкая и грамотная постановка задачи. Приятно было работ%. Рь. Рекомендую!
Виктория, отличный исполнитель, оценка выше 10+ Рад сотрудничеству, буду рекомендовать своим знакомым.
Ответный отзыв
netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Монтаж (видео экрана) интернет-банка
Сотрудничеством доволен, очень ответственный и вежливый заказчик!
Быстро, качественно, креативно!
Ответный отзыв
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
23 отзыва
$100
10 баллов
12 лет назад
Создать шапку сайта (или дизайн) и сверстать
Хороший заказчик! Сотрудничеством доволен! Оплату получил сразу!
Грамотный дизайнер. Все было сделано на твердую 10, при этом даже без ТЗ! Буду обращаться снова.
Ответный отзыв
E-Cat
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта спортивной тематики
Хороший заказчик Андрей. Не смотря, на некоторые проблемы со здоровьем, всегда выходил на связь в запланированные сроки. Держит слово. Правки четкие, по делу. Оплата сразу в тот же день. Приятно иметь дело с таким человеком. Спасибо :)
Приятно работать с Екатериной. Все пожелания были учтены. ТЗ практический не было, но Екатерина проявила свою фантазию, сделала макет, итог - самому понравилось. Сотрудничеством остался очень доволен.
Ответный отзыв