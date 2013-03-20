dandik

Ржадовский Энди dandik

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

ss1975
Сергей 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
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Хороший заказчик, точное ТЗ, сразу принял работу
Отличный и великодушный исполнитель. Спасибо!
Ответный отзыв