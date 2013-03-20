Нужен дизайнер для сотрудничества. Сейчас нужно сделать дизайн несложного биг-борда с размерами ШхВ: 3200х2300 мм. Логотип, картинки и текст я предоставлю. Необходимо только скомпоновать это в картинку и предложить несколько вариантов.
- $30Наружная реклама40 заявокЗакрыт12 лет назад
- $35
Нужен логотип для новой компании. Сфера деятельности - недвижимость (аренда.продажа.постройка дачных домиков).Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт12 лет назад
Изменить размер и подготовить к печати четыре вида стоперов.Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть пример стрелки с крушлыми углами. Нужно отрисовать точно такую же в иллюстраторе.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен стильный и не нагруженый дизайн макета формата А4 для газеты. Логотип и текст предоставлю. Нужно это скомпоновать в легкий дизайн + добавить немного яркости/эллементов.Верстка полиграфии33 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен и подготовка к печати наклейек для транспорта. Логотип и текст - предоставлю.Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт12 лет назад
Разработать дизайн стоппера для полки супермаркета.Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт12 лет назад
На завтра нужно подготовить несколько простых плакатов для размещения в магазине. Несколько вариантов формата А1. Основной меседж: мы открываемся в апреле. Текст дам. Все очень просто: текст, логотип, какие-нибудь линии/узоры, чтобы выделить главное. ...Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт12 лет назад