На завтра нужно подготовить несколько простых плакатов для размещения в магазине. Несколько вариантов формата А1. Основной меседж: мы открываемся в апреле. Текст дам. Все очень просто: текст, логотип, какие-нибудь линии/узоры, чтобы выделить главное. ...