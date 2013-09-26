Дизайн логотипа

Добрый день. Есть задача - создание логотипа для сайта, предназначенного для продажи одежды для собак. Адрес, пока еще не донастроенного сайта - xs-ka.com.ua В левом верхнем углу сайта сейчас висит логотип, который я сделал за 2 минуты и ...
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Нужен логотип для новой компании. Сфера деятельности - недвижимость (аренда.продажа.постройка дачных домиков).
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