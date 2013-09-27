Перевести логотип в вектор

Нужен логотип, который бы отражал направленность сайта под названием "Мотострой" (Motostroy) - продажа мотоблоков, тракторов, садовой техники, электроинструмента, бензоинструмента, строительной техники и мотоциклы. Так же нужно разработать фирменные цвета для сайта в холодных тонах.