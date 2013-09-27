Перевести логотип в вектор

Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок157 просмотров
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Имеется картинка в JPG.

Нужно перерисовать логотип в вектор и подобрать шрифт как на фото.

Предлагайте цену и сроки.

10 лет назад
ArtPort
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
shaoleen
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
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Все отлично. Своевремення связь и оплата без задержек. Мои рекомендации к сотрудничеству.
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