Разработать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт37 заявок269 просмотров
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нужно доработать логотип для туристической компании или разработать новый.

настоящий можно увидеть здесь http://www.academy-travels.ru/

10 лет назад
walker_akp
Елена 
56 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
gickach
Игорь 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
10 лет назад
$50
2 дня