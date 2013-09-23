Логотип для сайта

Нужен и лучше как можно быстрее логотип обучающего центра. Примеры работ обязательны. Оплата по договоренности. подробности письмом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать анимированный логотип (анимация текста, графика статичная) для сайта университетской кафедры.
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