Логотип для сайта

$15
Логотипы и ЗнакиЗакрыт11 заявок272 просмотра
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Нужно нарисовать анимированный логотип (анимация текста, графика статичная) для сайта университетской кафедры.

Логотип для сайта
10 лет назад
mageurl
Михаил 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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