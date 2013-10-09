Логотип интернет-студии

$55
Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок2453 просмотра
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#1$55

Разработать логотип Web-студии «Прайм». Компания занимается созданием, продвижением и техподдержкой сайтов.

В логотипе можно использовать название в латинице и кириллице.

Требования к логотипу:

- комбинированный (логотип+знак).

- в PSD. Можно в кривых.

- Логотип будет использоваться как на интернет ресурсе, так и в полиграфии (брошюры, баннеры, листовки).

Логотип должен нести смысл перевода слова «prime»: расцвет, начало, наилучший, лучший, основной.

Никаких ограничений полета фантазии! Любой КреатиФФ только приветствуется!

10 лет назад
alexeylau
Фариз 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
7 дней назад
10 лет назад
#1
Отличная работа, замечательные решения по заданию. С дополнением к заданию также справилась на ОТЛИЧНО - с первого варианта все понравилась (прочувствовала идею)! Такие профессионалы редкость!
Благодарю за интересный конкурс и приятное общение) Мои рекомендации Фаризу!
Заявки фрилансеров
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
7 дней назад
10 лет назад
#1
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