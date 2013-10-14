# 1 — $ 100 # 2 — $ 15 # 3 — $ 15

Нужен логотип для новой компании. Компания владеет несколькими интернет-магазинами. Сейчас ребрендинг.

Надо сделать КРУТО.

Идеи или примеры от чего отталкиваться (но, конечно, это так....идеи и все) - есть, скину.

По цветам и прочему - никаких критериев нет.

Название скину по запросу.

Пишите на почту запрос, буду отвечать.