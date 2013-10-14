Логотип для новой компании

$130
Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок1818 просмотров
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#1$100
#2$15
#3$15

Нужен логотип для новой компании. Компания владеет несколькими интернет-магазинами. Сейчас ребрендинг.

Надо сделать КРУТО.

Идеи или примеры от чего отталкиваться (но, конечно, это так....идеи и все) - есть, скину.

По цветам и прочему - никаких критериев нет.

Название скину по запросу.

Пишите на почту запрос, буду отвечать.

10 лет назад
alebedynets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победители конкурса
gaffsst
Антон 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
#2
Достойные работы, со своим стилем. Рекомендую в качестве исполнителя для разработки "нестандартных" уникальных логотипов.
Очень приятный заказчик. Интересный конкурс, своевременная оплата. Готов к диалогу. Очень был рад сотрудничеству - рекомендую.
natali_mo
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
#3
Достойные работы, со своим стилем.
Рекомендую
Заявки фрилансеров
gaffsst
Антон 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
#2
natali_mo
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
#3
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