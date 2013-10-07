Логотип компании по доставке цветов по всему миру.

$60
Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка2756 просмотров
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#1$60

Добрый день, нужно разработать логотип для сайта www.russianflower.ru

нужно чтобы лого было простое, но при этом отражало суть — доставки цветов по России и всему миру в . нужно также чтобы оно было удобно в использовании на сайте, визитках,брошюрах, и в мини размерах= лого почты. как вариант использование земного шарика, возможен шарик с ручками и цветком( аля реклама ммдемса), кот в сапогах на бегущий по шарику, и тд тд- Ваша фантазия. Выбранный победитель доделает лого до ума по моим замечаниям.

10 лет назад
axromeev
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Победитель конкурса
booby
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
98 отзывов(-2)
10 лет назад
#1
Все хорошо
Всё нормально.
Заявки фрилансеров
booby
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
98 отзывов(-2)
10 лет назад
#1
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