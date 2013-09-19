Создание дыух логотипов: один в векторе, дугой в расторе...вложенных материалов не имеется, обьясню письменно в скайпе или в почте...

Оплата: не определена, так как общий вид я знаю какой, но пожелание дизайнера тоже учитываются, оплата зависит от сложности двух лого, которые мы вместе придумаем...

Спасибо!