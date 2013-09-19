Логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт14 заявок278 просмотров
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Создание дыух логотипов: один в векторе, дугой в расторе...вложенных материалов не имеется, обьясню письменно в скайпе или в почте...

Оплата: не определена, так как общий вид я знаю какой, но пожелание дизайнера тоже учитываются, оплата зависит от сложности двух лого, которые мы вместе придумаем...

Спасибо!

10 лет назад
tahotaho
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
deils
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$50
3 дня
Не оплатил
freelancer7
30 летУкраина
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