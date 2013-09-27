Добрый день, нужно разработать логотип для сайта www.russianflower.ru нужно чтобы лого было простое, но при этом отражало суть — доставки цветов по России и всему миру в . нужно также чтобы оно было удобно в ...
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Требуется создать логотип для интернет-магазина автомобильных фаркопов (тягово-сцепных устройств).
1 или 2 цвета, один из них оранжевый.
Желательно, чтобы в логотипе была какая-нибудь схематическая картинка по теме.
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