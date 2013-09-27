Логотип для интернет-магазина

Логотипы и ЗнакиЗавершен23 заявки227 просмотров
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Требуется создать логотип для интернет-магазина автомобильных фаркопов (тягово-сцепных устройств).

1 или 2 цвета, один из них оранжевый.

Желательно, чтобы в логотипе была какая-нибудь схематическая картинка по теме.

10 лет назад
alexdanilin
Данилин 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
dm-web
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$20
2 дня
Хороший дизайн за короткий срок и невысокая стоимость.
Спасибо за интересную работу! Было приятно сотрудничать, обращайтесь еще.
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