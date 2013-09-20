Логотип для благотворительного фонда

$90
Логотипы и ЗнакиЗакрыт16 заявок1789 просмотров
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#1$90

Дорогие мои друзья!

Необходимо быстро придумать и красиво отрисовать логотип.

Логотип для организации Благотворительный фонд им. Св. Архангела Михаила.

Не нужно ориентироваться на стандартные формы - нужен лаконичный, стильный лого.

Жду Ваших вариантов. За срочность при высоком качестве - премия.

А срок, кстати, вчера.

10 лет назад
Idee_Fixe
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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Нет заявок фрилансеров
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