Нарисовать логотип компании

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен27 заявок3487 просмотров
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#1$100

Нужно нарисовать логотип компании занимающейся продажей эл.технического оборудования (трансформаторы, подстанции).

Название компании - Сабиум.

Цвета используемые в лого: синий, синий+ оранжевый,

Предлагайте разные варианты.

После того как будет выбран логотип, надо будет нарисовать другие элементы фирменного стиля.

10 лет назад
webnetwork
46 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Победитель конкурса
oldryns
Сергей 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
#1
Спасибо Таи за сотрудничество, предлагала разные варианты. Рекомендую.
Своевременная оплата от Николая, приятное общение и профессиональный подход))) Рекомендую.
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oldryns
Сергей 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
#1
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