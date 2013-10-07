Нужен логотип для новой компании. Компания владеет несколькими интернет-магазинами. Сейчас ребрендинг. Надо сделать КРУТО. Идеи или примеры от чего отталкиваться (но, конечно, это так....идеи и все) - есть, скину. По цветам и прочему - никаких критериев нет. Название скину ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать логотип компании занимающейся продажей эл.технического оборудования (трансформаторы, подстанции).
Название компании - Сабиум.
Цвета используемые в лого: синий, синий+ оранжевый,
Предлагайте разные варианты.
После того как будет выбран логотип, надо будет нарисовать другие элементы фирменного стиля.
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