Создание логотипа для интернет магазина подарков

Нужен логотип для новой компании. Компания владеет несколькими интернет-магазинами. Сейчас ребрендинг. Надо сделать КРУТО. Идеи или примеры от чего отталкиваться (но, конечно, это так....идеи и все) - есть, скину. По цветам и прочему - никаких критериев нет. Название скину ...