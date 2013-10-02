Создать логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки267 просмотров
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«Логотип будет вмещать в себя фразу „Успешные решения от Марты Морель“,

> желательно серо-черно-зеленый стиль в формате иероглифа. «

10 лет назад
OKtaedr
Иван 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
oliab
Баева 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
10 лет назад
$20
2 дня
Работа выполнена успешно, особенно порадовал хорошо подготовленный бриф
Иван отличный заказчик! Рекомендую!!!