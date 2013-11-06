Нужны значки "Новинка, Хит..."

Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок222 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны значки для сайта которые будут наносится на фото товара.

1. Хит продаж

2. Новинка

Нужен в psd формате что бы мог сам менять надпись на этой картинке.

Пример! http://img818.imageshack.us/img818/5648/26492302.jpg

Может что то оригинальное так как магазин обычных подарков.

10 лет назад
webgadget
Алексей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$30
3 дня
Очень надежный Исполнитель. Было сделано все в сроки. Предоставил несколько вариантов работ, хороший вкус. Радуют такие ответственные исполнители, Приятно работать! Советую +5
Приятно было сотрудничать! Четкое задание! Быстрая оплата! Рекомендую!