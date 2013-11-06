Нужны значки "Новинка, Хит..."

Нужны значки для сайта которые будут наносится на фото товара.

1. Хит продаж

2. Новинка

Нужен в psd формате что бы мог сам менять надпись на этой картинке.

Пример! http://img818.imageshack.us/img818/5648/26492302.jpg

Может что то оригинальное так как магазин обычных подарков.