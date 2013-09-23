Подкорректировать лого у сайта + пару стилей

Добрый день!

Перед продвижением сайта хотелось бы поправить его внешне немного.

1. Вписал лого в эллипс, но смотрится как-то не очень. Со стороны дизайнера посмотрите как лучше лого сделать в эллипсе. Может толщину линий самого эллипса увеличить. (Именно эллипс захотел владелец сайта) - код зеленого фирменного цвета - #39715b

2. Сделать надпись "Гармония" - как показано в примере в приложении. Шрифт предложили Gabriola , но по мне - он как-то не очень смотрится.

Т.е. тут тоже по вашему усмотрению. Сделать надпись с хорошим по вашему мнению шрифтом.

3. Сказать, что и где поправить, чтобы корректно вписалось лого и "гармония" на сайт.

От вас - цена за правки. Срок исполнения - в течение дня, т.к. тут делать практически нечего.