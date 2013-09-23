Логотип для ИМ

Разработать логотип для мебельной компании домен: Homebeli.ru идея уже есть, нужно реализовать! сроки 2-3 дня.
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Нужен логотип для интернет магазина необычных вещей на уже имеющийся дизайн сайта. Пишите в личку.
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