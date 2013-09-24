Переделать логотип

$20
Логотипы и ЗнакиЗакрыт15 заявок220 просмотров
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Есть логотип строительной компании (см. вложение). Компания начинает развивать новое направление - межкомнатные и стальные двери, паркет, ламинат, деревянные окна, арки, фурнитура, корпусная мебель на заказ. Нужно немного видоизменить логотип, но сохранить свою приемственность от основного логотипа. Цвета и формы можно менять, текст тоже. Название должно быть следующее: "Двери Консул"... и номер телефона: 8(495)255-0084.

10 лет назад
Konsyl
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад