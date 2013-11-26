Разработать лого для компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен26 заявок218 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Хочеться поменять лого для компании. Текущий лого прилагается. Компания занимается продажей металлопроката. Хотелось бы увидеть уже сделанные вами лого в качестве примера.

10 лет назад
Metmsk
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
gickach
Игорь 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
10 лет назад
$50
2 дня
Все понравилось.
Отличный заказчик! Сотрудничеством очень доволен.