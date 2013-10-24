Логотип для компании по разработке Software

$120
Логотипы и ЗнакиЗавершен35 заявок5073 просмотра
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#1$100
#2$20

Компания занимается разработкой ПО на заказ под мобильные платформы (iOS, Android, Windows Phone), десктоп (MacOS, Windows, Linux), веб приложения.

Называется Adoriasoft

Сейчас делаем сайт, и что-то не хватает креативности с лого.

Хотелось бы увидеть собственное видение и идеи экспертов в этом вопросе. Потому даже не прилагаю варианты того, что нравится, чтобы не сбивать с толку.

Что-то простое, стильное, запоминающееся. Не сильно пёстро-разноцветное, но и не мрачное :)

Нужно графическое изображение плюс начертание самого названия. Стандартный шрифт или нарисованный - на Ваше усмотрение.

Отвечу на вопросы.

По мере появления вариантов могу индивидуально высылать то, что у нас уже есть. Сейчас не выкладываю, чтобы не ограничивать Вашу фантазию.

Спасибо!

10 лет назад
Adoriasoft
Владимир 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победители конкурса
Fibber
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
2 отзыва
10 лет назад
#1
Победила в конкурсе https://www.weblancer.net/contests/541379.html с работой https://www.weblancer.net/files/projects/5413/541379/works/344410.jpg Очень интересная работа, спасибо Наталья!
sprite3d
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
30 отзывов
10 лет назад
#2
https://www.weblancer.net/files/projects/5413/541379/works/343277.jpg Место не первое только потому что лого не делалось эксклюзивно для конкурса, а так очень интересная работа! Константин, спасибо!
Спасибо Владимиру за оцененную работу! Успехов!
Заявки фрилансеров
Fibber
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
2 отзыва
10 лет назад
#1
sprite3d
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
30 отзывов
10 лет назад
#2
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