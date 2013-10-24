Логотип для компании по разработке Software

# 1 — $ 100 # 2 — $ 20

Компания занимается разработкой ПО на заказ под мобильные платформы (iOS, Android, Windows Phone), десктоп (MacOS, Windows, Linux), веб приложения.

Называется Adoriasoft

Сейчас делаем сайт, и что-то не хватает креативности с лого.

Хотелось бы увидеть собственное видение и идеи экспертов в этом вопросе. Потому даже не прилагаю варианты того, что нравится, чтобы не сбивать с толку.

Что-то простое, стильное, запоминающееся. Не сильно пёстро-разноцветное, но и не мрачное :)

Нужно графическое изображение плюс начертание самого названия. Стандартный шрифт или нарисованный - на Ваше усмотрение.

Отвечу на вопросы.

По мере появления вариантов могу индивидуально высылать то, что у нас уже есть. Сейчас не выкладываю, чтобы не ограничивать Вашу фантазию.

Спасибо!