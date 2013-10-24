Логотип для компании по разработке Software

Есть логотип в формате png, нада нарисовать ai Жду ваши предложения по срокам и стоимости
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания занимается разработкой ПО на заказ под мобильные платформы (iOS, Android, Windows Phone), десктоп (MacOS, Windows, Linux), веб приложения.
Называется Adoriasoft
Сейчас делаем сайт, и что-то не хватает креативности с лого.
Хотелось бы увидеть собственное видение и идеи экспертов в этом вопросе. Потому даже не прилагаю варианты того, что нравится, чтобы не сбивать с толку.
Что-то простое, стильное, запоминающееся. Не сильно пёстро-разноцветное, но и не мрачное :)
Нужно графическое изображение плюс начертание самого названия. Стандартный шрифт или нарисованный - на Ваше усмотрение.
Отвечу на вопросы.
По мере появления вариантов могу индивидуально высылать то, что у нас уже есть. Сейчас не выкладываю, чтобы не ограничивать Вашу фантазию.
Спасибо!
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