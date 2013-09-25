Перерисовать логотип

Нужны значки для сайта которые будут наносится на фото товара. 1. Хит продаж 2. Новинка Нужен в psd формате что бы мог сам менять надпись на этой картинке. Пример! http://img818.imageshack.us/img818/5648/26492302.jpg Может что то оригинальное так как магазин обычных ...