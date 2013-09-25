Перерисовать логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен11 заявок153 просмотра
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Есть логотип в формате png, нада нарисовать ai

Жду ваши предложения по срокам и стоимости

10 лет назад
amfua
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
shaoleen
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Все было сделано за 20 минут, очень оперативно и качественно.
Отличный заказчик. Все четко и без лишних вопросов. Мои рекомендации к сотрудничеству!
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