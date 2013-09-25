Создание логотипа для интернет магазина

$35
Логотипы и ЗнакиЗакрыт24 заявки191 просмотр
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Требуется выполнить работы по созданию логотипа для интернет магазина занимающейся продажей парфюма и косметики.

Пожеланию к логотипу.Должно быть пафосно,в ярких цветах.

10 лет назад
Roik
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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