Нужен логотип, который бы отражал направленность сайта под названием "Мотострой" (Motostroy) - продажа мотоблоков, тракторов, садовой техники, электроинструмента, бензоинструмента, строительной техники и мотоциклы. Так же нужно разработать фирменные цвета для сайта в холодных тонах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен логотип. Несложный, но креативный. Со словом "Квiтень". Пример знака приложил. Можете предложить что-то похожее. Цветовое оформление - зеленый цвет.
- Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $35
Требуется выполнить работы по созданию логотипа для интернет магазина занимающейся продажей парфюма и косметики. Пожеланию к логотипу.Должно быть пафосно,в ярких цветах.Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $120
Компания занимается разработкой ПО на заказ под мобильные платформы (iOS, Android, Windows Phone), десктоп (MacOS, Windows, Linux), веб приложения. Называется Adoriasoft Сейчас делаем сайт, и что-то не хватает креативности с лого. Хотелось бы увидеть собственное видение и идеи ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $50
Есть логотип в формате png, нада нарисовать ai Жду ваши предложения по срокам и стоимостиЗавершен10 лет назад
нужно доработать логотип для туристической компании или разработать новый. ...Закрыт10 лет назад
Хочеться поменять лого для компании. Текущий лого прилагается. Компания занимается продажей металлопроката. Хотелось бы увидеть уже сделанные вами лого в качестве примера.Завершен10 лет назад
- $50
«Логотип будет вмещать в себя фразу „Успешные решения от Марты Морель“, > желательно серо-черно-зеленый стиль в формате иероглифа. «Завершен10 лет назад
- $20
Есть логотип строительной компании (см. вложение). Компания начинает развивать новое направление - межкомнатные и стальные двери, паркет, ламинат, деревянные окна, арки, фурнитура, корпусная мебель на заказ. Нужно немного видоизменить логотип, но сохранить свою приемственность от ...Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужен логотип для интернет магазина необычных вещей на уже имеющийся дизайн сайта. Пишите в личку.Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт10 лет назад