Нужен логотип

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен34 заявки297 просмотров
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Нужен логотип. Несложный, но креативный. Со словом "Квiтень". Пример знака приложил. Можете предложить что-то похожее. Цветовое оформление - зеленый цвет.

10 лет назад
simodrey
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
D_Av
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня
Александр отлично справился с заданием. Быстро и качественно.
Было приятно поработать, спасибо за проект.
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