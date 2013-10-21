Логотип строительной компании

$120
Логотипы и ЗнакиЗавершен53 заявки243 просмотра
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Нужно нарисовать логотип строительной компании. Название компании АлЭко. Компания занимается строительством жилых комплексов. Сайта нет. Логотип нужен для размещения на одежде строителей и рабочих. Задача - выделиться среди нескольких других подрядчиков. Основной цвет одежды будет зеленый, преобладающий цвет в логотипе, скорее всего, - желтый (обсуждаемо)

10 лет назад
ramzes76
Роман 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
DS_KORABL
Галина 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$120
4 дня
Работа выполнена на 5! Первый же предложенный вариант с минимальными доработками был принят. Все выполнено профессионально и в оговоренные сроки. Будем работать с Галиной и дальше, спасибо!
Приятное общение, оплата без проблем, понимание и доверие) спасибо за проект!)
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