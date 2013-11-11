Создать логотип

$250
Логотипы и ЗнакиЗавершен39 заявок275 просмотров
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Требуется создать логотип. Просьба в ответах СТРОГО указывать ссылку на портфолио.

10 лет назад
Tvardovsky
Олег 
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
DS_KORABL
Галина 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$200
4 дня
Рекомендую Галину как творческого человека, ответственного и чуткого исполнителя заказов. Все было сделано на высоком уровне)
Очень умный и воспитанный заказчик, спокойный и понимающий, а это такая редкость) Оплата без проблем! Работой довольна!
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