Новый логотип фотостудии К.Совы

$110
Логотипы и ЗнакиЗавершен34 заявки4132 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$110

Константин Сова меняет логотип своей фотостудии. Сайт фотостудии http://www.fotosova.com.ua/

Новый логотип должен быть

• запоминающимся,

• связан с деятельностью фотографа и/или образом совы,

• разборчив для глаза при уменьшении до визиточного размера.

Посмотрите пожалуйста на старый логотип, который не нравится фотографу.

Предпочтительно предлагать сначала черно-белые варианты, форму логотипа.

Затем цветные варианты. Но это не обязательное условие.

10 лет назад
Sakharov
56 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
20 часов назад
10 лет назад
#1
Хороший дизайнер, надежный сотрудник. Мы довольны.)
Спасибо за интересный конкурс! Рекомендую к сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
20 часов назад
10 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Логотип к сайту и фирменные цвета

    $50

    Нужен логотип, который бы отражал направленность сайта под названием "Мотострой" (Motostroy) - продажа мотоблоков, тракторов, садовой техники, электроинструмента, бензоинструмента, строительной техники и мотоциклы. Так же нужно разработать фирменные цвета для сайта в холодных тонах.

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип строительной компании

    $120

    Нужно нарисовать логотип строительной компании. Название компании АлЭко. Компания занимается строительством жилых комплексов. Сайта нет. Логотип нужен для размещения на одежде строителей и рабочих. Задача - выделиться среди нескольких других подрядчиков. Основной цвет одежды будет ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен логотип

    $30

    Нужен логотип. Несложный, но креативный. Со словом "Квiтень". Пример знака приложил. Можете предложить что-то похожее. Цветовое оформление - зеленый цвет.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для компании по разработке Software

    $120

    Компания занимается разработкой ПО на заказ под мобильные платформы (iOS, Android, Windows Phone), десктоп (MacOS, Windows, Linux), веб приложения. Называется Adoriasoft Сейчас делаем сайт, и что-то не хватает креативности с лого. Хотелось бы увидеть собственное видение и идеи ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад