Новый логотип фотостудии К.Совы

Нужен логотип, который бы отражал направленность сайта под названием "Мотострой" (Motostroy) - продажа мотоблоков, тракторов, садовой техники, электроинструмента, бензоинструмента, строительной техники и мотоциклы. Так же нужно разработать фирменные цвета для сайта в холодных тонах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Константин Сова меняет логотип своей фотостудии. Сайт фотостудии http://www.fotosova.com.ua/
Новый логотип должен быть
• запоминающимся,
• связан с деятельностью фотографа и/или образом совы,
• разборчив для глаза при уменьшении до визиточного размера.
Посмотрите пожалуйста на старый логотип, который не нравится фотографу.
Предпочтительно предлагать сначала черно-белые варианты, форму логотипа.
Затем цветные варианты. Но это не обязательное условие.
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