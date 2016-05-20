Новый логотип фотостудии К.Совы

# 1 — $ 110

Константин Сова меняет логотип своей фотостудии. Сайт фотостудии http://www.fotosova.com.ua/

Новый логотип должен быть

• запоминающимся,

• связан с деятельностью фотографа и/или образом совы,

• разборчив для глаза при уменьшении до визиточного размера.

Посмотрите пожалуйста на старый логотип, который не нравится фотографу.

Предпочтительно предлагать сначала черно-белые варианты, форму логотипа.

Затем цветные варианты. Но это не обязательное условие.