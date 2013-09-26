Разработка логотипа для консалтинговой компании

Нужен логотип, который бы отражал направленность сайта под названием "Мотострой" (Motostroy) - продажа мотоблоков, тракторов, садовой техники, электроинструмента, бензоинструмента, строительной техники и мотоциклы. Так же нужно разработать фирменные цвета для сайта в холодных тонах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать логотип для консалтинговой компании.
С Вас стоимость и желательно сразу указывайте SKYPE.
Сроки — до 3 дней.
Желательно фрилансер с Украины.
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