Разработка логотипа для консалтинговой компании

Логотипы и ЗнакиЗакрыт28 заявок192 просмотра
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Требуется создать логотип для консалтинговой компании.

С Вас стоимость и желательно сразу указывайте SKYPE.

Сроки — до 3 дней.

Желательно фрилансер с Украины.

10 лет назад
KSviatnenko
Карина 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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