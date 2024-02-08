Киевская школа фотографии онлайн

2013-2020 — Преподаватель онлайн-курса Лайтрум курс для новичков и фотокурса Фотошоп для начинающих

2010-2013 — Арт-директор и преподаватель в Киевская школа фотографии

2008-2010 — Креативный директор портала TUT.ua и мобильных справок 559, 109 и 1559

2005-2008 — Арт-директор TUT.ua и справки «Швидка довідка 559»

1996-2005 — главный редактор изданий «Рейтинги 059», «Блиц-каталог 059», «Афиша 559»

Киевская Школа Фотографии – первая фотошкола в Украине. Мы открылись в 2000 году и с тех пор совершенствуем программы оффлайн и онлайн фотокурсов. Главное преимущество фотошколы — проверенные методики обучения фотографии. Именно практика и домашние задания гарантирует понимание и применение принципов фотографии. Вот почему многие фотолюбители приходят на фотокурсы КШФ, ничего не зная о камере, а уходя, становятся победителями фотоконкурсов, продают свои работы в галереях мира, выполняют сложные творческие задачи. С 2012 года в Киевской Школе Фотографии постоянно проходят 'фотовыставки в собственной галерее.

(+380) 95119-15-17, 68119-15-17, 93119-15-17