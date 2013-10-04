Логотип строительного интернет-магазина

Логотипы и ЗнакиЗавершен37 заявок581 просмотр
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Необходимо разработать логотип для интернет-магазина торгующего товарами строительной тематики. Стройматериалы, оборудование, инструмент и садовая техника. Бриф вышлем выбранному исполнителю. Готовы также рассмотреть предложения по разработке фирменного стиля.

10 лет назад
Lansikk
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
$70
4 дня
Адекватный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству.
Благодарю за сотрудничество
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