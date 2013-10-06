Логотип для сайта в виде бирки для одежды

Добрый день.

Есть задача - создание логотипа для сайта, предназначенного для продажи одежды для собак.

Адрес, пока еще не донастроенного сайта - xs-ka.com.ua

В левом верхнем углу сайта сейчас висит логотип, который я сделал за 2 минуты и который примерно показывает желаемое.

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ - бирка (для одежды), которая будет "пришита" к полоске, разделяющей 2 верхних менюшки.

Стежки выступают за логотип слева и справа, сверху стежков также выступает кусочек бирки.

В центре бирки красиво написано XS-ка. (ка - мелкими буквами) com.ua (можно ниже).

Еще ниже, там где сейчас 100%-й хлопок - хочется увидеть какие-то картиночки, которые обычно размещают на бирках, типа

http://www.vitamin-ha.com/wp-content/uploads/2012/04/clothing-tag-dry-clean-do-not-dry-clean.jpg (в идеале, очертания каких-то маленьких фигурок собачек, котоыре бы напоминали данные символы на бирках)

Сверху , над надписью XS - Надпись "Одежда для маленьких собак". По возможности в один ряд, не получится - в 2... Ну и, возможно, Ваши предложения.

Сразу говорю, что буду придираться к качеству логотипа и его интеграции в общий фон сайта.

Сроки - пару дней.