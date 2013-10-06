Логотип для сайта в виде бирки для одежды

Нужен логотип, который бы отражал направленность сайта под названием "Мотострой" (Motostroy) - продажа мотоблоков, тракторов, садовой техники, электроинструмента, бензоинструмента, строительной техники и мотоциклы. Так же нужно разработать фирменные цвета для сайта в холодных тонах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть задача - создание логотипа для сайта, предназначенного для продажи одежды для собак.
Адрес, пока еще не донастроенного сайта - xs-ka.com.ua
В левом верхнем углу сайта сейчас висит логотип, который я сделал за 2 минуты и который примерно показывает желаемое.
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ - бирка (для одежды), которая будет "пришита" к полоске, разделяющей 2 верхних менюшки.
Стежки выступают за логотип слева и справа, сверху стежков также выступает кусочек бирки.
В центре бирки красиво написано XS-ка. (ка - мелкими буквами) com.ua (можно ниже).
Еще ниже, там где сейчас 100%-й хлопок - хочется увидеть какие-то картиночки, которые обычно размещают на бирках, типа
http://www.vitamin-ha.com/wp-content/uploads/2012/04/clothing-tag-dry-clean-do-not-dry-clean.jpg (в идеале, очертания каких-то маленьких фигурок собачек, котоыре бы напоминали данные символы на бирках)
Сверху , над надписью XS - Надпись "Одежда для маленьких собак". По возможности в один ряд, не получится - в 2... Ну и, возможно, Ваши предложения.
Сразу говорю, что буду придираться к качеству логотипа и его интеграции в общий фон сайта.
Сроки - пару дней.
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