Технические и художественные переводы: английский, немецкий, французский, украинский
Новости/Статьи/Обзоры: компьютеры, телефоны, туризм, автомобили, недвижимость, финансы
Отзывы заказчиков
$44
0 баллов
15 лет назад
Если оставляете заявку на участие и молчите при этом это не красиво, вы меня подвели
$1
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$44
0 баллов
15 лет назад
Задание выполнено не было! Несколько раз по просьбе Артема переносились сроки. И каждый раз получали заверения, что завтра будет готово! Прошла неделя, а работы так и нет. Очень подвел!!!
Ответный отзыв
Милый и приятный заказчик
$20
8 баллов
15 лет назад
Качество перевода высокое. Но к сожалению была задержка работы свыше указанных сроков :(
Ответный отзыв
Хороший заказчик: интересная работа + быстрая оплата
$1
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!