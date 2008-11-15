danilenko

Даниленко Артем danilenko

 
NaN летУкраина/Кривой Рог
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Технические и художественные переводы: английский, немецкий, французский, украинский

Новости/Статьи/Обзоры: компьютеры, телефоны, туризм, автомобили, недвижимость, финансы

Отзывы заказчиков
irimpus
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$44
0 баллов
15 лет назад
Курсовой по менеджменту
Если оставляете заявку на участие и молчите при этом это не красиво, вы меня подвели
RoyalDesign
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Перевод небольшого текста с русского на английский
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
victorcd
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$44
0 баллов
15 лет назад
Выполнить несколько работ
Задание выполнено не было! Несколько раз по просьбе Артема переносились сроки. И каждый раз получали заверения, что завтра будет готово! Прошла неделя, а работы так и нет. Очень подвел!!!
Милый и приятный заказчик
Ответный отзыв
inoline
39 летСербия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
8 баллов
15 лет назад
Перевод с английского на русский
Качество перевода высокое. Но к сожалению была задержка работы свыше указанных сроков :(
Хороший заказчик: интересная работа + быстрая оплата
Ответный отзыв
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
$1
10 баллов
15 лет назад
Есть картинка из 6 пунктов, нужно сделать перевод.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!