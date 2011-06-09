Разработаю для вас уникальный дизайн, любой сложности. Придумаю логотип, нарисую баннер, выполню макет сайта, придумаю дизайн программы и многое другое для ВАС!
Единственное, что я не делаю это эротика и порнография!
Работаю по распорядку:
1) Обговариваем работу с вами
2) Вы делаете предоплату в 30%
3) Я выполняю работу
4) Мы всё с вами согласовываем
5) Вы платите остальные 70%
6) Я передаю вам все исходники!
На данный момент работаю по низким ценам! Пишите, звоните и мы договоримся!
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Баннеры
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