dankor_dp

Вячеслав dankor_dp

 
29 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Разработаю для вас уникальный дизайн, любой сложности. Придумаю логотип, нарисую баннер, выполню макет сайта, придумаю дизайн программы и многое другое для ВАС!

Единственное, что я не делаю это эротика и порнография!

Работаю по распорядку:

1) Обговариваем работу с вами

2) Вы делаете предоплату в 30%

3) Я выполняю работу

4) Мы всё с вами согласовываем

5) Вы платите остальные 70%

6) Я передаю вам все исходники!

На данный момент работаю по низким ценам! Пишите, звоните и мы договоримся!

Заказываем! Получаем! Наслаждаемся!

Портфолио
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Баннеры
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Логотипы и Знаки
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Дизайн сайтов
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