darmoid

Сергей darmoid

 
40 летУкраина/Дрогобыч
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Ищу удаленку на должность сео помощника для наработки портфолио

Резюме в полной мере составлено тут http://resume.darmoid.ru/

  • Доделать шаблон для CMS NetCat

    Собственно начал сам адаптировать шаблон под NetCat, но ни знаний, ни терпения, чтобы закончить адаптацию не хватает. Кто сможет адаптировать шаблон под последнюю версию NetCat? Вот сайт http://www.newsfilms.ru/

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Открытый торрент трекер

    $250

    Нужно создать открытый торрент трекер. Примеры: tracker.freeexchange.ru elitetorrent.ru Есть подозрения что это модификация T-Xore или Akanova На хостинге у меня пхп5 последний двиг пока с ним корректно не работает. Указывайте цену, сроки. Также рассчитываю на постоянное сотрудничество.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка

    Есть сайт на вордпрессе. К нему есть простой плагин торрент трекера. Нужно заняться доработкой сайта. Во-первых сделать нормальный способ добавления торрентов + описаний к нему наподобие как сделано на мегашаре. И разбить сам список торрентов ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
mbyte
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Плагин торрент трекера к вордпресс
Все ок
Сделал быстро и надежно. Рекомендую.
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