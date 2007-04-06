Собственно начал сам адаптировать шаблон под NetCat, но ни знаний, ни терпения, чтобы закончить адаптацию не хватает. Кто сможет адаптировать шаблон под последнюю версию NetCat? Вот сайт http://www.newsfilms.ru/
Ищу удаленку на должность сео помощника для наработки портфолио
Резюме в полной мере составлено тут http://resume.darmoid.ru/
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужно создать открытый торрент трекер. Примеры: tracker.freeexchange.ru elitetorrent.ru Есть подозрения что это модификация T-Xore или Akanova На хостинге у меня пхп5 последний двиг пока с ним корректно не работает. Указывайте цену, сроки. Также рассчитываю на постоянное сотрудничество.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть сайт на вордпрессе. К нему есть простой плагин торрент трекера. Нужно заняться доработкой сайта. Во-первых сделать нормальный способ добавления торрентов + описаний к нему наподобие как сделано на мегашаре. И разбить сам список торрентов ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нашел плагин торрент трекера к вордпресс версии 1.2 Нужно его переделать что б он работал в вордпресе 2.07Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Отзывы фрилансеров
$70
10 баллов
9 лет назад
Ответный отзыв
Сделал быстро и надежно. Рекомендую.