Верстка html/css
Знания:
- HTML, CSS, jQuery
- Валидная, кроссбраузерная верстка
- Верстка как обычная, так и с применением БЭМ
- Резиновая и адаптивная верстка
- Спрайты
Оплата:
- WM
- ПриватБанк (Украина)
Контакты:
icq: 359 970 692
skype: mr._ku
e-mail: [email protected]
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
CSSHTML
Отличный исполнитель. Сделал все в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работа с заказчиком прошла гладко и с пониманием. При том, что я даже опоздал по срокам, работа была принята без проблем. Хороший заказчик. Буду рад сотрудничать в будущем
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 1 дня
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