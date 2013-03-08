davidian

Александр davidian

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Верстка html/css

Знания:

- HTML, CSS, jQuery

- Валидная, кроссбраузерная верстка

- Верстка как обычная, так и с применением БЭМ

- Резиновая и адаптивная верстка

- Спрайты

Оплата:

- WM

- ПриватБанк (Украина)

Контакты:

icq: 359 970 692

skype: mr._ku

e-mail: [email protected]

Отзывы заказчиков

spendhunters
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Верстка макета, главная + 4 внутренних
CSSHTML
Отличный исполнитель. Сделал все в срок. Рекомендую.
Работа с заказчиком прошла гладко и с пониманием. При том, что я даже опоздал по срокам, работа была принята без проблем. Хороший заказчик. Буду рад сотрудничать в будущем
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 1 дня
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