Отвратительный исполнитель, никому не рекомендую. вызвался бил в грудь что сделает, потом пропал в скайп не выходил! и главное видно что на сайт приходит с завидной регулярностью. Написала через сообщение на сайте. Откликнулся, рассказал байку про недоступность скайпа(что странно) и пообещал скинуть на следующий день утром. И как результат ни ответа ни привета! Вообще не понимаю таких людей, что трудно сказать, что не могу выполнить чтоб я не тратила свое время пытаясь его поймать. В общем отвратительный исполнитель!!! И по заслугам получает свой отзыв.