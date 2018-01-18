Бизнес-аналитик

Создание концепций и методик, формализация и оптимизация бизнес-процессов заказчиков, создание документации по процессам, составление технических заданий на системы, автоматизирующие ход процессов. Основные проекты: построение систем мониторинга, интеграция инфраструктуры в единое информационное пространство, создание системы оповещений и отчетности, подготовка к внедрению продуктового каталога и услуг с гарантированным качеством.

Разработка методики анализа использования сетевых ресурсов для оценки их эффективности по экономическим и качественным характеристикам. Формализация и оптимизация бизнес-процессов компании, создание соответствующей документации (процедур взаимодействия подразделений, инструкций, методик и положений). Участие в презентациях новых продуктов и услуг, создание документации по услугам с дополнительной оплатой (VAS): интеллектуальным услугам и услугам на базе пакетных технологий.

Написание технологических инструкций и руководств пользователя/администратора для работы с программно-функциональными модулями автоматической системы расчетов за услуги телефонной связи. Описание бизнес-процессов на предприятии связи. Участие в презентациях новых продуктов и услуг, создание документации по услугам с дополнительной оплатой (VAS) в области мобильной связи. Постановка задач и контроль их выполнения сотрудникам группы.