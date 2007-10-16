deadoff

Андрей Д-В deadoff

 
43 годаУкраина/Запорожье
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

3 года занимаюсь вёрсткой. За это время накоплен огромный опыт по созданию валидных и красивых, резиновых и статических страниц. Ориентируюсь в Adobe PhotoShop, PHP, Smarty, Javascript. Это позволяет мне исправлять ошибки дизайнеров и помогать программистам. Есть опыт вёрстки с PSD, PNG, JPEG, DOC макетов.

Работаю по предоплате или через предварительную публикацию на своём сайте.

Извините, но тестовые задания не выполняю;)

PHPJavascript
Отзывы заказчиков
0605
Дима 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$120
10 баллов
15 лет назад
Верстка макета сайта по sbuilder v.4
Качество верстки я оцениваю как отлично! Человек вменяемый и с ним приятно работать. Надеюсь на дальнейшую, плодотворную работу. Всем советую.
Отличный зак. Ценит код, сроки, без повода не придирается. Сработано без предоплаты
Ответный отзыв
slezka
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
28 отзывов
$200
10 баллов
15 лет назад
Сверстать шаблон под джумлу
Работа проделана на отлично. Качество верстки просто замечательное. Учтены все пожелания. Теперь у меня такой шаблончег что рокеттима позавидует))
Lacomp
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$140
9 баллов
15 лет назад
Валидная верстка
Качественная верстка сложного макета в точном соответствии с дизайном.
Корректен, сдержан, отлично ориентируется в вёрстке (как минимум). Без придирок и проблем с оплатой. Отличный заказчик.
Ответный отзыв
oligma
86 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Верстальщик
Отлично работает. Быстро и качественно. Знает свое дело на самом высоком уровне. Если хотите получить наилучшее соотношение цена/качество, то не прогадаете. Вообщем, молодец!
Отличный заказчик, дизайны грамотные, ценит качественный код, платит исправно, приятно общаться. Только хорошие впечатления. Побольше бы таких:)
Ответный отзыв
fastnext
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Нужен грамотный верстальщик
Все вовремя, С толковыми вопросами по существу. Рекомендую.
Заказчик - бомба. На вопросы отвечает грамотно, в работе предоставляет свободу выбора, платит без разговоров
Ответный отзыв
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5 отзывов
от $80
от 2 дней
нет рейтинга