3 года занимаюсь вёрсткой. За это время накоплен огромный опыт по созданию валидных и красивых, резиновых и статических страниц. Ориентируюсь в Adobe PhotoShop, PHP, Smarty, Javascript. Это позволяет мне исправлять ошибки дизайнеров и помогать программистам. Есть опыт вёрстки с PSD, PNG, JPEG, DOC макетов.

Работаю по предоплате или через предварительную публикацию на своём сайте.

Извините, но тестовые задания не выполняю;)