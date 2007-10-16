3 года занимаюсь вёрсткой. За это время накоплен огромный опыт по созданию валидных и красивых, резиновых и статических страниц. Ориентируюсь в Adobe PhotoShop, PHP, Smarty, Javascript. Это позволяет мне исправлять ошибки дизайнеров и помогать программистам. Есть опыт вёрстки с PSD, PNG, JPEG, DOC макетов.
Работаю по предоплате или через предварительную публикацию на своём сайте.
Извините, но тестовые задания не выполняю;)
Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
15 лет назад
Качество верстки я оцениваю как отлично! Человек вменяемый и с ним приятно работать. Надеюсь на дальнейшую, плодотворную работу. Всем советую.
Ответный отзыв
Отличный зак. Ценит код, сроки, без повода не придирается. Сработано без предоплаты
$200
10 баллов
15 лет назад
Работа проделана на отлично. Качество верстки просто замечательное. Учтены все пожелания. Теперь у меня такой шаблончег что рокеттима позавидует))
$140
9 баллов
15 лет назад
Качественная верстка сложного макета в точном соответствии с дизайном.
Ответный отзыв
Корректен, сдержан, отлично ориентируется в вёрстке (как минимум). Без придирок и проблем с оплатой. Отличный заказчик.
$0
10 баллов
16 лет назад
Отлично работает. Быстро и качественно. Знает свое дело на самом высоком уровне. Если хотите получить наилучшее соотношение цена/качество, то не прогадаете. Вообщем, молодец!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, дизайны грамотные, ценит качественный код, платит исправно, приятно общаться. Только хорошие впечатления. Побольше бы таких:)
$0
10 баллов
16 лет назад
Все вовремя, С толковыми вопросами по существу. Рекомендую.
Ответный отзыв
Заказчик - бомба. На вопросы отвечает грамотно, в работе предоставляет свободу выбора, платит без разговоров
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5 отзывов
от $80
от 2 дней
нет рейтинга