Качественная верстка HTML/CSS, JQuery

Жбанников Егор Сергеевич

Личные данные: 22 года, холост

Контактная информация: Телефон: +380508273644, E-mail: [email protected], Skype: master_chief11

Цель: Верстать качественные сайты, в заданные сроки. С перспективой личного роста.

Образование: 2012-2016 - Студент 4го курса Донецкого технического университета (ДонНТУ, ДПИ) по специальности: "Компьютерные сети". 2016-Наст.вр. Студент Магистратуры Южного Федерального Университета по специальности: "Веб-приложения"

Опыт работы и профессиональные навыки: более года работы в сфере фриланса.

Дополнительные навыки и интересы: Знание английского языка на уровне Upper-Intermediate. Опытный пользователь ПК.

Знание программ - Photoshop, Visual Studio.

Личные качества: Легко обучаемый, ответственный, коммуникабельный, имеются организаторские способности.