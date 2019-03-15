Дизайнер и проектировщик с большим опытом работы. Участвовал в проектировании и разработке дизайна больших корпоративных систем, небольших приложений для iOS и Android, и, конечно, веб-сайтов.

Способен самостоятельно спроектировать и разработать дизайн приложения, руководствуясь техническим заданием или без него.

Особое внимание в работе уделяю интерфейсу, стремясь сделать упор на простоту и удобство пользования. Моя главная задача, чтобы пользователь достигал результата работы с системой быстро, не испытав сложностей взаимодействия с ней. Буду рад, если человек вовсе не заметит интерфейса, решив свою задачу.

Буду рад поучаствовать в проектах с нуля в качестве проектировщика и дизайнера.

Всегда на связи по скайпу: sergey_grinshpul