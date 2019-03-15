Дизайнер и проектировщик с большим опытом работы. Участвовал в проектировании и разработке дизайна больших корпоративных систем, небольших приложений для iOS и Android, и, конечно, веб-сайтов.
Способен самостоятельно спроектировать и разработать дизайн приложения, руководствуясь техническим заданием или без него.
Особое внимание в работе уделяю интерфейсу, стремясь сделать упор на простоту и удобство пользования. Моя главная задача, чтобы пользователь достигал результата работы с системой быстро, не испытав сложностей взаимодействия с ней. Буду рад, если человек вовсе не заметит интерфейса, решив свою задачу.
Буду рад поучаствовать в проектах с нуля в качестве проектировщика и дизайнера.
Всегда на связи по скайпу: sergey_grinshpul
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- Дизайн интерфейса РМР для «Единой России»170 просмотров
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- Евробуклет для Сигма Моторс229 просмотров
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- SPROBEGOM.COM («УралСиб»)185 просмотров
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- Баннер для OS продукта (КОРУС Консалтинг)204 просмотра
- Дизайн интерфейса cоц. сети ili.lv209 просмотров