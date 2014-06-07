dekamin123

Марат Калимуллин dekamin123

 
52 годаРоссия/Казань
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
SikzX
Антон 
23 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Адаптивная верстка лендинга.
Спасибо Марату за интересный для меня проект. Человек всегда на связи, активно участвует в создании проекта. Общение спокойное, не нагнетающее. Оплата мгновенная. Рекомендую к работе!
Спасибо огромное исполнителю. Антон оказался на редкость очень профессиональным в своей работе, хотя и не по возрасту. Работа была выполнена на отлично. На все поправки и изменения реагировал оперативно. Качеством остался очень довольным. Всем кто в поисках хорошего верстальщика рекомендую Антона.
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nataycyrempilova
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Дизайн лендинга по грузоперевозкам
Очень довольна сотрудничеством с Маратом. Спасибо за интересный проект, за четко поставленную задачу и оплату в срок.
Спасибо Наталье за качественно выполненную работу. Было предоставлено несколько вариантов,учтены все пожелания. Отлично делает свою работу, буду в дальнейшем обращаться. Рекомендую будущим заказчикам.
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FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Верстка Landing Page
Сотрудничеством доволен. Постановка задачи хорошая, на все вопросы по работе получал быстрые и понятные ответы. Предоплата и оплата согласно договору. Рекомендую! Надежный заказчик!
Достойно выполнил свою работу. Быстро, четко, оперативно. Очень доволен результатом. Рекомендую!
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