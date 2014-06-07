dekamin123

Спасибо огромное исполнителю. Антон оказался на редкость очень профессиональным в своей работе, хотя и не по возрасту. Работа была выполнена на отлично. На все поправки и изменения реагировал оперативно. Качеством остался очень довольным. Всем кто в поисках хорошего верстальщика рекомендую Антона.