dekamin123

Нужна адаптивная кроссбраузерная верстка лендинга. Макеты в PSD под веб, планшет, смартфон. PageSpeed Insights не ниже 85-90%
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $30
Доброго времени суток. Нужно разработать качественный адаптивный дизайн для лендинга по тех. заданию. Тема – грузоперевозки. Разработка в двух версиях: - под мониторы для персональных компьютеров - под мобильные устройства Портфолио обязательно.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $15
Дизайн группы по тематике камины *разработка стиля группы *дизайн аватара *дизайн меню *оформление группыИконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброе время суток. Нужны 4-5 картинок для размещении в рекламе на Яндексе (РСЯ) и Google. Тема СРО, допуски СРО, сторительство. Требования : - выполнены в одном стиле. - должны характеризовать соответствующую тематику. - минимализм приветствуется; - нестандартный подход, юмор приветствуется; Жду ваших предложений ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Здравствуйте. Требуется сделать верстку на лендинг. Требования: валидность, кроссбраузерность. ТЗ вышлю кандидатам.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Доброго времени суток. Нужно разработать качественный дизайн для лендинга по тех. заданию. Тема – допуски СРО. Портфолио обязательно.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно сверстать страницу Landing Page поТЗ. ТЗ отправлю кандидатам.HTML-верстка32 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Добрый день. Нужно разработать дизайн для LP по тех. заданию. Продукция (камины). Портфолио LP обязательно.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт10 лет назад