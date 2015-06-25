Рад приветствовать!
Занимаюсь созданием
СОВРЕМЕННЫХ и ЭФФЕКТИВНЫХ
web сайтов.
Стоимость услуг:
- Главная страница - от 100 у.е.
- Внутренние - от 15 у.е.
- Изготовление логотипа - от 20 у.е.
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Портфолио
- Редизайн провідного українського банку ПриватБанк18 просмотров
- Лендинг для сети поликлиник "Целитель"156 просмотров
- Разработка promo сайта рекламной группы "Формат"183 просмотра
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
7 лет назад
Отличный результат, очень доволен. Креативный подход к задаче, много собственных идей, чуткая на реакция на пожелания заказчика. Рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчиком остался доволен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$100
9 баллов
9 лет назад
Когда всем остаешься доволен, то и говорить особо нечего. Спасибо за проделанную работу! Не последний раз.
Ответный отзыв
Большое спасибо. Был рад сотрудничеству. Все рекомендую.
Дизайн сайтов
2 отзыва
$5/час
от $100от 3 дней
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