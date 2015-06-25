dekartwork

Артем Еременко dekartwork

 
43 годаУкраина/Первомайск
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Рад приветствовать!

Занимаюсь созданием

СОВРЕМЕННЫХ и ЭФФЕКТИВНЫХ

web сайтов.

Стоимость услуг:

  • Главная страница - от 100 у.е.
  • Внутренние - от 15 у.е.
  • Изготовление логотипа - от 20 у.е.
Прочая графика - по договоренности.
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Отзывы заказчиков
Pakmarket
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Дизайн сайта для компании по изготовлению полиэтиленовых пакетов
Отличный результат, очень доволен. Креативный подход к задаче, много собственных идей, чуткая на реакция на пожелания заказчика. Рекомендую!
Заказчиком остался доволен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
achtunga
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
9 баллов
9 лет назад
Дизайн лендинг страницы - сервис по созданию сайтов
Когда всем остаешься доволен, то и говорить особо нечего. Спасибо за проделанную работу! Не последний раз.
Большое спасибо. Был рад сотрудничеству. Все рекомендую.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
$5/час
от $100от 3 дней
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