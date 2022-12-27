demetrius_one

Дмитрий demetrius_one

 
33 годаУкраина/Вараш
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Профессиональная front-end разработка

Профессиональная front-end разработка  | Gulp/Webpack/Scss/Pug/ES6

E-mail: [email protected]

Telegram: t.me/demetrius_one

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественный продукт.
  • Постоянный контакт.
  • Современную, продуманную верстку
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • Yandex.Деньги
  • Карты Visa Mastercard
SCSSGulp