Профессиональная front-end разработка
Профессиональная front-end разработка | Gulp/Webpack/Scss/Pug/ES6
E-mail: [email protected]
Telegram: t.me/demetrius_one
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественный продукт.
- Постоянный контакт.
- Современную, продуманную верстку
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Yandex.Деньги
- Карты Visa Mastercard
Портфолио
- Вёрстка Landing Page для компании Q-optic95 просмотров
- HTML вёрстка лендинга "Аспирант"92 просмотра
- Вёрстка интернет-каталога автопродукции "Пилот"97 просмотров
- Landing Page - Модульные дома121 просмотр