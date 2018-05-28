Доброго времени всем! Нужно настроить вот этот чат www.chatbro.com/ru/ для моего сайта. А именно сделать запрет публикаций ссылок в нем и т.п. Подробней все обговорим с исполнителем
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
5 лет назад
Доброго времени всем! Нужно настроить вот этот чат www.chatbro.com/ru/ для моего сайта. А именно сделать запрет публикаций ссылок в нем и т.п. Подробней все обговорим с исполнителем
Доброго времени. Нужно настроить правильную работу крона (возможно в коде нужно что-то подправить..Работает как-то через раз) Внести небольшие изменения. Поясню, что и где.
Необходимо перенести парсинг и вывод транзакций blockchain с одного скрипта на другой
Доброго времени. Нужно восстановить работу куков на сайте... и еще пару моментов(доработок). объясню реальному исполнителю
Доброго времени. Нужно в готовый скрипт (постинг комментариев в ютуб) дописать, чтоб рандомно брал из списка комменты