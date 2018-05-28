demopy

Артем Хаваски demopy

 
46 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

suruceanu
Денис 
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Перенести на сайт парсинг и вывод транзакций по API blockchain
Рекомендую Артема как отличного заказчика. Все на высшем уровне. Оплата в срок. Надеюсь еще сработаемся. С уважением.
Денис справился с задачей в короткие сроки..за это ему отдельное спасибо.. Быстро, качественно, недорого. РЕКОМЕНДУЮ!
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robin777
34 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Восстановить работу cookie на сайте
понятие задачи, заказчик сформировал все ясно, и оплатил вовремя, рекомендую
Высокого класса исполнитель.. Работу выполнил раньше сроков, что не может не радовать..
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derzemat
27 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Рандомные сообщения из списка для постинга
Рад сотрудничеству, спасибо.
Спасибо вам за проделанную работу. Очень доволен)
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