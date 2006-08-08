Заказ на перевод на 1-2 дня. Пишите на [email protected] с указанием расценок из расчета 1800 зн.
Копирайтинг9 заявок
Закрыт
17 лет назад
Заказ на перевод на 1-2 дня. Пишите на [email protected] с указанием расценок из расчета 1800 зн.
Требуется удаленный переводчик-фрилансер для перевода текста финансовой, банковской тематики. Объем 10-15 страниц. Срок - сутки. Направляйте предложения с указанием расценок на адрес [email protected]
Перевод не очень сложной энономической-финансовой документации. Отчетность компании. Около 35 страниц. До понедельника 26/06. [email protected]