Базы данных на MySql Apache для работы на Linux. На данный момент база создана на 70% и дальше работы продвигаются очень медленно, нужен программиста который смог бы закончить!
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
9 лет назад
Базы данных на MySql Apache для работы на Linux. На данный момент база создана на 70% и дальше работы продвигаются очень медленно, нужен программиста который смог бы закончить!
Нужно создать бузу данных для предприятия Apache, phpAdmin, mySQL Назначение базы данных: БД должна быть ориентирована на оптимизацию работы предприятия, систематизацию однотипных процессов и объединения деятельности нескольких обособленных подразделений компании.